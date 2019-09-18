2019/09/18 | 18:40

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الكهرباء تكشف عن كميات الطاقة الكهربائية المجهزة للمحافظات

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن مجموع الطاقة الكهربائية

المجهزة المحافظات ماعدا إقليم كوردستان ليوم أمس الثلاثاء.وقالت الوزارة في بيان ، إن "مجموع المجهز من الطاقة في عموم

المحافظات ما عدا إقليم كردستان بلغ 17462 ميغا واط"، موضحة أن "مجموع

ما مطلوب من الطاقة لهذه المحافظات يبلغ 21833 ميغا واط".وأضافت، أن "مجموع حمل الذروة للطاقة بلغ 18280 ميغا واط، فيما بلغ

مجموع ما مطلوب من الطاقة خلال الذروة 25623 ميغا واط"، مبينة أن

"معدل تجهيز الطاقة في العاصمة بغداد بلغ 4279 ميغا واط، فيما بلغ ما

مطلوب من التجهيز هو 5113 ميغا واط".

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