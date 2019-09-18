2019/09/18 | 18:41

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تصفيات آسيا للناشئين: العراق يخسر أمام الامارات

خسر منتخب الناشئين، أمام نظيره الإماراتي 1-0 في التصفيات المؤهلة

لنهائيات آسيا تحت 16 عاماً والمقامة منافساتها في قيرغستان.وسيواجه المنتخب العراقي نظيره اللبناني يوم الجمعة المقبل في الجولة

الثانية من التصفيات، فيما سيلاعب قيرغستان يوم الأحد المقبل.وبهذه الخسارة تذيل العراق المجموعة السادسة من دون نقاط، فيما تصدرت

الإمارات المجموعة برصيد ثلاث نقاط بانتظار نتيجة مباراة قيرغستان

ولبنان.ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين

جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً،

والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4

منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة

التي تحدد لاحقاً والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة "البحرين" على إحدى بطاقات التأهل

للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات

يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

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