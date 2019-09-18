2019/09/18 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bzYvUVKuvcY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. للمطالبة بتعويض الاهالي المتضررين بسبب الحرب واعمار مناطقهم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. للمطالبة بتعويض الاهالي المتضررين بسبب الحرب واعمار مناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).