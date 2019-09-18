بالوثيقة . .مجلس ديالى يجمع تواقيع للحد من ظاهرة ذهاب مديري دوائر الى مجالس عزاء وحضور مناسبات شخصية واغلاق هواتفهم أثناء الدوام الرسمي

2019/09/18 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع أعضاء مجلس ديالى تواقيع للحد من ظاهرة ذهاب مدراء الدوائر الى مجالس العزاء وحضور المناسبات الشخصية واغلاق هواتفهم أثناء الدوام الرسمي.وطالب اعضاء مجلس ديالى بإتخاذ قرار حازم ومحاسبة المقصرين وإعفاء من يثبت تقصيره ./انتهى

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