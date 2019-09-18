2019/09/18 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

دحض علماء من جامعة تكساس الأمريكية شائعتين شبه مؤكدتين تفيدان بأن تناول البيض بكميات كبيرة يؤثر بصورة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ما خطر تناول البيض بكميات كبيرة؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ما خطر تناول البيض بكميات كبيرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).