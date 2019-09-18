الفتح: عبد المهدي سيوقع مع الصين تنفيذ مشاريع الإعمار مقابل النفط

2019/09/18 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

أكد تحالف الفتح، الأربعاء، عزم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجراء التعاقدات مع الصين مقابل صادرات النفط العراقي ، مبينا ان الغرض منها منعا للفساد المالي والرشى.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي ان “عبد المهدي سيستثمر الـ 20% من الصادرات النفطية العراقية التي تذهب للصين خلال العقود التي سيبرمها مع بكين”.

وأضاف انه “سيتم التعاقد على ملف الإعمار مقابل النفط بمختلف القطاعات”، مشيرا الى ان “الغرض منها منع الفساد والتلاعب بأسعار العقود والتخمينات والرشى”.



وتابع ان “أكثر من 100 خط إنتاجي في المعامل العراقية متوقف سيشمل بإعادة تشغيلها خلال زيارة عبد المهدي والوفد المرافق له للصين”.

ومن المؤمل ان يزور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الصين مع وفد مرافق له يضم عدد من الوزراء والمستشارين والمحافظين ورجال الإعمال لإبرام عدد من العقود.

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