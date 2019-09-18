التعليم العالي تحدد أجور السكن في الأقسام الداخلية والفئات غير المعفية من الأجور

2019/09/18 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي للسهيل في بيان، إنه "استناداً الى كتاب وزارة التعليم العالي المرقم (٢٢٥٨) حصلت موافقة معالي وزير التعليم العالي أ.د قصي السهيل على اعتماد أجور السكن بالأقسام الداخلية".وأضاف أن "مبلغ (١٥٠٠٠٠) دينار لطلبة الدراسة الصباحية، و(٥٠٠٠٠٠) دينار لطلبة دراسة التعليم الصباحي الحكومي على النفقة الخاصة وطلبة الدراسات العليا المقبولين وفق قناة القبول العام والنفقة الخاصة وطلبة التعليم الاهلي، ومبلغ (٢٥٠٠٠٠) دينار طلبة الدراسة المسائية".وأوضح البيان فإنه "في حالة فشل الطالب في السنة الدراسية رسوب أو فصل بالغياب أو أي سبب آخر تُضاعف أجور بدل السكن ويستثنى من ذلك التأجيل لأسباب صحية".كما بيّن أن "الطلبة الاوائل في الاقسام العلمية (تسلسل رقم ١) فقط وذوي شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي من الدرجة الاولى (قناة القبول العام) يعفون من أجور بدل السكن".

انتهى.ص.هـ.ح.

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