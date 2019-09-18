الكعبي يصل براغ على رأس وفد نيابي

2019/09/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الى العاصمة التشيكية ” براغ ” على رأس وفد نيابي ، بعد تلقيه دعوة رسمية من قبل نظيره التشيكي .وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان” ان الوفد ضم اعضاء مجلس النواب سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ، و وليد السهلاني رئيس لجنة الخدمات […]

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