الجوية يستهل مشواره بالفوز على امانة بغداد في الدوري الممتاز

2019/09/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح نادي القوة الجوية في الفوز على امانة بغداد 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب امانة بغداد ضمن لقاءات الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز.وافتتح كرار نبيل التسجيل للصقور في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم ضاعف ابراهيم بايش النتيجة بتسجيله هدف ثانٍ في الدقيقة 31، لتنتهي المواجهة بفوز بثنائية دون رد.وفي بقية المباريات، تعادل النجف مع الكهرباء 2-2 وفاز القاسم على النفط 1-0 وتغلب نفط الوسط على الديوانية 3-1 وفاز الكرخ على الصناعات الكهربائية 3-2.

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