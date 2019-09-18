مصر.. قرار بتجديد مسجد الإمام الحسين (ع)

2019/09/18 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المؤتمر الأول للطرق الصوفية لدعم مصر في مواجهة التطرف والإرهاب، عن موافقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتجديد مسجد الإمام الحسين (ع).وأكد المؤتمر أن التطوير يشمل المنطقة المحيطة بالمسجد أيضا لتصبح مزارا عالميا يليق بسبط الرسول (ص)، وفقاً لـ RT.

كما كشف المؤتمر، اليوم الأربعاء، عن موافقة وزارة الأوقاف على مطالب المشيخة العامة للطرق الصوفية بتجديد وصيانة مساجد آل البيت الكرام وأولياء الله الصالحين بالقاهرة والمحافظات، حيث تمت الموافقة على صيانة وترميم سيدي إبراهيم الدسوقي بمبلغ 18 مليونا و298 ألف جنيه، ومسجد السيدة زينب بمبلغ 12 مليونا و50 ألف جنيه، ومسجد الإمام الشافعي بالقاهرة بمبلغ 9 ملايين و973 ألف جنيه، ومسجد الإمام الرفاعي بالقلعة بمبلغ 9 ملايين و637 ألف جنيه.

وتشمل عمليات التجديد والصيانة عددا آخر من المساجد في محافظات مختلفة، بمبالغ تراوحت بين 93 ألف جنيه و3 ملايين و400 ألف جنيه.

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