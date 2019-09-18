“بالصور” صدريون يرفعون شعارات مناهضة لـ”سائرون”.. مقاومون للاميركان يطالبون بتعويضات

2019/09/18 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رفع متظاهرون من انصار التيار الصدري شعارات مناهضة لتحالف “سائرون” ازاء اهمال وتهميش المعتقلين المقاومين للقوات الاميركية ونظم العشرات تظاهرة امام مبنى الهيئة السياسية للتيار الصدري في منطقة الجادرية وسط بغداد للمطالبة بتعويضهم لقاء تضحياتهم التي قدموها خلال الفترة السابقة.ورفع المتظاهرون شعارات ” لقد جوعتم عوائلنا..ياسائرون أين القانون؟”.

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