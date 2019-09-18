شركة هواوي: الكمبيوتر بديلنا في

2019/09/18 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال مسؤول كبير في شركة "هواوي" الصينية، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستكثف من عملها في السوق العالمية لأجهزة الكمبيوتر، في الوقت الذي تواجه

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