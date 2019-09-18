2019/09/18 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة هواوي: الكمبيوتر بديلنا في "الزمن الصعب") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال مسؤول كبير في شركة "هواوي" الصينية، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستكثف من عملها في السوق العالمية لأجهزة الكمبيوتر، في الوقت الذي تواجه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة هواوي: الكمبيوتر بديلنا في "الزمن الصعب") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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