2019/09/18 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبدالخالق العزاوي، أن السبب الرئيسي الذي يعيق عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة هو وجود بعض "المنتفعين" من المخيمات يعملون على عدم إعادة النازحين.

وقال العزاوي في تصريح صحفي بشان أسباب تأخر إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة من داعش إن "السبب الأول هو سياسي بحت والسبب الثاني قسم من النازحين نقلوا وظائفهم إلى المناطق التي نزحوا إليها، ولا تزال هناك مخاطبات بين الوزارات حتى يعودوا هؤلاء الناس الى مناطقهم ووظائفهم الأصلية".ونوه إلى أن "هناك بعض المنتفعين الذين يعتاشون على مخيمات النازحين وهذا سبب رئيسي لعدم عودة قسم من النازحين".وكان العزاوي قد أعلن في وقت سابق بأن حسم ملف عودة نازحي ديالى سيكون عام 2020 بعد تشكيل لجنة عليا في مجلس النواب بعضوية الوزارات الامنية للاشراف على ملف عودة ما تبقى من النازحين في كل المحافظات ومنها ديالى، موضحاً أن "المخيمات بدأت تشهد شحة في موارد الدعم الانساني ما زاد من الضغط الاقتصادي على الأسر والتي أغلبها تحت خطر الفقر".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: منتفعون من المخيمات يعرقلون عودة النازحين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: منتفعون من المخيمات يعرقلون عودة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).