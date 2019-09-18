الداخلية تعلن القبض على ارهابي ارتكب “الدكة العشائرية” في ميسان

2019/09/18 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ميسان

أعلنت

وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على ارهابي ارتكب “الدكة العشائرية” في

ميسان.

وقال

الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة

الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على احد المتهمين ضمن محافظة

ميسان”.

وبين

أنه “مطلوب وفق احكام المادة 4 / ارهاب (دكة عشائرية)، وقد تم احالته للقضاء

للإكمال أوراقه التحقيقية”.

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