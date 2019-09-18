ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 15

2019/09/18 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي القرآن محاولة لقراءة مغايرة 15ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infoتكملة الآية (4) من البقرةأما الصفتان الرابعة والخامسة، فهي متعلقة بالإيمان بالإسلام بشكل خاص، وبعموم ما يسمى بالأديان السماوية أو التوحيدية أو الإبراهيمية أو الكتابية بحسب المصطلحات المختلفة.فالآية تقول عن المتقين الذي جعل القرآن هدى لهم، أنهم يؤمنون بما أن......

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