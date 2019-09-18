2019/09/18 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كريم_محمد_الجمال الأمير الأحمر(تمسكوا بالمقاومة، واستعيدوا الوحدة) كانت الوصية الأخيرة للدكتور جورج حبش، وهو علي فراش الموت بعد سنوات طويلة قضاها حكيم الثورة الفلسطينية مناضلا مقاوما من أجل فلسطين ومن أجل الوطن العربي، هذه السنوات الطويلة كانت قوة الفلسطينيين نابعة من وحدتهم.لم يعرف الفلسطينيون الانقسام الحاد وهذا التصدع الكبير إلا في السنوات الأخيرة مع انهيار القوي العربية القومية الكبري والأنظمة الداعمة......

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