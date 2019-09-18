جامعة الدول العربية توافق على مقترح وزير الهجرة العراقي بخصوص النازحين داخلياً في المنطقة العربية

2019/09/18 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق اعضاء المجلس الوزاري للدول العربية على المقترح الذي قدمه وزير الهجرة والمهجرين العراقي السيد نوفل بهاء موسى بشأن عقد الاتفاقية المشتركة الخاصة بالنازحين داخلياً في المنطقة العربية .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير انه ” تمت الموافقة على البند الثاني عشر ضمن قرارات مجلس الجامعة العربية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في العاشر من شهر سبتمبر الجاري ” ، موضحا :” ان هذا البند ينص على تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لعقد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية ” .

واضاف جهاكير ان ” الوزارة شكلت فريق عمل لكتابة المسودة والملاحظات الخاصة بالاتفاقية فضلا عن التنسيق مع جامعة الدول العربية بهذا الشأن ” .

و كان وزير الهجرة والمهجرين خلال ترؤسه وفد العراق الى مقر الجامعة العربية في الشهر الماضي ومشاركته في سلسلة اجتماعات عقدت في مقر الجامعة مع امين عام مساعد جامعة الدول العربية ، قد ناقش سبل عقد اتفاقية عمل مشترك بين الدول العربية تعنى بحالات النزوح الداخلي وكيفية مساعدة النازحين وحمايتهم داخل المنطقة العربية ، الى جانب التعرف على المشاكل والمعوقات التي تحصل في المنطقة لاسيما في الدول التي شهدت نزوحاً ومن بينها العراق الذي شهد اكبر موجات النزوح في الدول العربية .

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