2019/09/18 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن استمرارها باعمال الاكساء الخاصة بالطريق السريع بغداد بابل جنوب العاصمة، مرجحة اكمال الاعمال وادخال الطريق الخدمة مطلع شهر تشرين الاول المقبل.وقال الامانة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “اعمال الاكساء التي تقوم بها دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد ستكون بطبقتين خصوصا المقاطع المعالجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن موعد اكتمال صيانة الطريق السريع جنوبي العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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