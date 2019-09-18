حريق يلتهم محال تجارية في شارع الجمهورية وسط كركوك “صور”

2019/09/18 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اجتاح حريق محال تجارية لبيع مواد الحلاقة والتجميل والعطور في شارع الجمهورية وسط كركوك قبل اخماده من قبل فرق الدفاع المدني.وذكرت مصادر محلية ، أنه اثناء قيام مجموعة من العمال بإجراء صيانة لأسطح المحال لتأهيلها قبل قدوم موسم الشتاء عبر حرق “الماستك” تمددت النيران لتصل الى داخل المحال وتتسبب باحتراقها.

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