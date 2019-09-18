كارثة في البصرة والسبب تماس كهربائي!

2019/09/18 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب تماس كهربائي بكارثة وسط محافظة البصرة.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني العامة، ان" حريقاً اندلع في عجلة

اجرة نوع "هونداي" بمنطقة الالبان بمركز المحافظة".وأضاف" حيث تمكنت مفارزنا في مركز شهداء العراق من الوصول إلى محل

الحادث وإخماد النيران التي اندلعت في محرك العجلة بسبب تماس كهربائي

داخلي".

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