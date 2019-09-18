2019/09/18 | 19:11

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فرنسا تعلق على اتهام امريكا والسعودية لايران بانفجارات ارامكو

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية تعليقا على التهم

الأمريكية والسعودية لإيران بالتورط في انفجارات منشأة أرامكو : قبل

ان نتهم أحدا علينا أن نتأكد من صحة المعلومات والتقارير

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