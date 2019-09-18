2019/09/18 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الأربعاء، عن إلقاء القبض على خمسة مطلوبين بقضايا تعاطي ومتاجرة بالمخدرات في محافظة ذي قار.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء سوق الشيوخ تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ( ج , س , ن ) البالغ من العمر 27 عام وضبط بحوزته اقرص مخدرة والات جارحة".

وأضافت أن "شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ( ع , ع , م ) البالغ من العمر 32 عام يسكن مدينة الناصرية والمطلوب وفق المادة ( 28 متاجرة ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط بحوزته عدد من الاقراص المخدرة".وأشارت القيادة، إلى أنه "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء الرفاعي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ( م , م , ك ) البالغ من العمر 29 عام والمطلوب وفق المادة ( 32 تعاطي) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في قضاء قلعة سكر من القبض على المتهم ( ع , ن , ج ) البالغ من العمر 29 عام والمطلوب وفق المادة ( 28 متاجرة ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وبينت أن "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء الشطرة بالتعاون مع امن الافراد من القبض على المتهم ( ن , ش , ن )البالغ من العمر 33 عام وضبط بحوزته 33 قرض مخدر"، مبيناً انه "اتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية اللازمة وجرى توقيفهم أصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على خمسة مطلوبين بقضايا تعاطي ومتاجرة بالمخدرات في ذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على خمسة مطلوبين بقضايا تعاطي ومتاجرة بالمخدرات في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).