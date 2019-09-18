الإطاحة بالمسؤول اللوجستي لداعش في ما تسمى ولاية دجلة بنينوى

2019/09/18 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، من الاطاحة بالمسؤول اللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي، في ما تسمى ولاية دجلة شمال محافظة نينوى.

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