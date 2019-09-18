2019/09/18 | 19:15

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#العميد_سريع: أما أن توقفوا العدوان على اليمن أو تكون منشآتكم الزجاجية التي لا تستطيعون حمايتها في مرمى نيراننا

العالم الاسلامي اليمن

#العميد_سريع: أما أن توقفوا العدوان على اليمن أو تكون منشآتكم الزجاجية التي لا تستطيعون حمايتها في مرمى نيراننا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 18:44

#العميد_سريع: أما أن توقفوا العدوان على اليمن أو تكون منشآتكم الزجاجية التي لا تستطيعون حمايتها في مرمى نيراننا

#العميد_سريع: أما أن توقفوا العدوان على اليمن أو تكون منشآتكم الزجاجية التي لا تستطيعون حمايتها في مرمى نيراننا

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