#العميد_سريع: أما أن توقفوا العدوان على اليمن أو تكون منشآتكم الزجاجية التي لا تستطيعون حمايتها في مرمى نيراننا
العالم الاسلامي اليمن
#العميد_سريع: أما أن توقفوا العدوان على اليمن أو تكون منشآتكم الزجاجية التي لا تستطيعون حمايتها في مرمى نيراننا
الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 18:44
#العميد_سريع: أما أن توقفوا العدوان على اليمن أو تكون منشآتكم الزجاجية التي لا تستطيعون حمايتها في مرمى نيراننا
#العميد_سريع: أما أن توقفوا العدوان على اليمن أو تكون منشآتكم الزجاجية التي لا تستطيعون حمايتها في مرمى نيراننا
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