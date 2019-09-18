نائب رئيس البرلمان يصل براغ على رأس وفد نيابي

2019/09/18 | 19:16

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بغداد:سومر نيوز

يبحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاربعاء، في العاصمة التشيكية براغ على رأس وفد ني...

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