“أسلوب جديد” في موازنة العراق لـ 2020 وخطة إصلاح

2019/09/18 | 19:16

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سومر نيوز: بغداد..



أكد وزير المالية ، فؤاد محمد حسين، أن موازنة العام المقبل أعدت من خلال تبني موازنات المشاريع والأداء،...

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