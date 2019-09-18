2019/09/18 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات للصدريين أمام مبنى الهيئة السياسية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تظاهر العشرات من أنصار التيار الصدري، أمام مبنى الهيئة السياسية للتيار للمطالبة بتعويضهم على تضحياتهم التي قدموها في قتال الاحتلال الأمريكي، فيما رفعوا لافتات وجهوا من خلالها رسالة لتحالف "سائرون".

قال مصدر لـ"ألترا عراق"، إن "العشرات من المنتمين للتيار الصدري، تظاهروا أمام مبنى الهيئة السياسية للتيار الصدري، فيما رفعوا لافتات وجهوا من خلالها رسالة لتحالف "سائرون"، "لقد جوعتم عوائلنا".

أضاف أن "المتظاهرين رفعوا شعارات طالبوا فيها الهيئة بتعويضهم عن تضحياتهم التي قدموها طوال فترة وجود الاحتلال الأمريكي والتي كانوا يقاومونهم فيها".

اقرأ/ي أيضًا:

جردة حساب في مواجهة الاحتلال الأمريكي..



كيف انقسمت المقاومة العراقية طائفيًا؟

كشف حساب مع سائرون..



أربع صدمات بعد عام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدريون يتظاهرون أمام الهيئة السياسية: جوعتم عوائلنا!) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدريون يتظاهرون أمام الهيئة السياسية: جوعتم عوائلنا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).