العضاض يدعو القادة الامنين الى توطيد علاقاتهم بشيوخ العشائر ووجهاء المناطق

2019/09/18 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا

رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض , اليوم الاربعاء، القادة الامنين إلى توطيد العلاقات

الاجتماعية مع شيوخ العشائر ووجهاء المناطق والمختاريين لانجاح القوات الامنية

بادارة الملف الامني في بغداد”.

وذكر

بيان لمكتب العضاض تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن الاخير ترأس اجتماعا لمديرية افواج طوارئ شرطة بغداد

وآمراء الافواج وبحضور

عدد من اعضاء مجلس المحافظة للاستعداد لاستلام الملف الامني في العاصمة بغداد”.

واشاد

العضاض بحجم التضحيات التي تقدمها قوى الامن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

ولاسيما افواج الطوارئ منها بالسهر على راحة المواطنين وسلامة ارواحهم وممتلكاتهم”.

وأضاف البيان أن العضاض دعا القادة الامنين إلى توطيد

العلاقات الاجتماعية مع شيوخ العشائر ووجهاء المناطق والمختاريين لانجاح القوات

الامنية بادارة الملف الامني في بغداد”.

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