شرطة البصرة تعلن القبض على “أخطر عصابة” ترويج مخدرات في المحافظة

2019/09/18 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

اعلنت

قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، القاء القبض على “أخطر

عصابة” متهمة بالترويج للمخدرات في المحافظة.

وقالت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قسم شؤون

المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة وبعملية نوعية، تمكن من القاء القبض على

شبكة لترويج المخدرات مكونه من ثلاثة متهمين وتعتبر من اخطر عصابات ترويج المخدرات

في المحافظة”.

واضافت:

“ضبط بحوزة المتهمين كمية من المواد المخدرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية

بحقهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل”، داعية اهالي البصرة، الى

“تقديم اي معلومات تساعد بالقبض على مثل هؤلاء المجرمين”.

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