2019/09/18 | 19:42

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بينهم أطفال ونساء..



اصابات خطيرة بحادث في السليمانية

اصيب 12 شخصا بجروح، اليوم الاربعاء، اثر انقلاب سيارة على الطريق

الرابط بين كلار وجلولاء في السليمانية.وقال كارزان مجيد مدير اعلام مرور كرميان في تصريح صحفي، ان" سيارة من

نوع "جيب" انقلبت اليوم، على الطريق الرابط بين كلار وجلولاء، بسبب

السرعة الزائدة، مما اسفر عن اصابة 12 شخصا بجروح خطيرة بضمنهم نساء

وأطفال".واضاف ان" جميع الجرحى تم نقلهم الى مستشفى هزار في كلار".

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