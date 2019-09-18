وفد برلماني عراقي يصل الى التشيك لهذا الهدف

2019/09/18 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد برلماني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي الى العاصمة

التشيكية {براغ} تلبية لدعوة رسمية من قبل نظيره التشيكي.وذكر بيان لمكتبه، ان" الوفد النيابي ضم كل من {سلام الشمري رئيس لجنة

الزراعة والمياه والأهوار النيابية ، ووليد السهلاني رئيس لجنة

الخدمات والاعمار ، وحسن المسعودي نائب رئيس لجنة التعليم العالي،

وجاسم حسين الجبارة عضو لجنة الامن والدفاع، وداليا فرهاد عضو لجنة

الصحة والبيئة النيابية".وأضاف" سيشهد جدول اعمال الزيارة اللقاء برئيسي مجلس النواب ، و

الشيوخ التشيكي ، ونوابهما ، فضلا عن اللقاء بوزراء الخارجية ،

والصناعة والتجارة الچيكي وعدد من الوزراء الآخرين ، ورئيس اتحاد

الصناعة والنقل وغيرهم ، إضافة الى رؤساء وأعضاء اللجان في مجلسي

الشيوخ والنواب ، و كبار المسؤولين في براغ".وأشار" كما من المقرر ان يجرى خلال اللقاءات المكثفة بحث تعزيز فرص

التعاون و تنشيط مذكرات التفاهم و الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

سابقا ، ودعم صندوق إعمار المناطق المحررة والمتضررة من الارهاب ،

اضافة الى تفعيل عمل لجان الصداقة النيابية والقضايا ذات الاهتمام

المشترك والتي تأتي بمقدمتها الأمنية و الاقتصادية والخدمية منهــا".

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