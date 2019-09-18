المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في توقيف قيادي كوردي

يقولون إنه كان يتلقى تعليماته من حزب العمال الكردستاني، لكن لا دليل مباشرًا على أنه كان يقود منظمة إرهابية“.
ورد مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل التركية حاجي علي اكيغول أنه ”بالكاد يندد بأعمال العنف، وفي الوقت نفسه يدعو إلى المقاومة بكل الوسائل الممكنة“.
وفي مداخلة أدلت بها كطرف ثالث، تحدثت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دونجا ميجاتوفيتش عن ”وضع بات فيه التوقيف المؤقت وسيلة عقاب في تركيا“، لافتة إلى ”أجواء من القمع تسود هذا البلد وتطال المعارضة الديمقراطية“.
وأورد محامٍ آخر لدميرتاش هو رمضان دمير أن محكمة تركية أمرت بداية أيلول/سبتمبر بالإفراج المؤقت عن دميرتاش في إطار محاكمته الرئيسية، لكن ”لم يتضح حتى الآن موعد الإفراج عنه من سجن اديرن“.
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