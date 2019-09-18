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خيبة أمل في نتائج امتحانات السادس الإعدادي


خيبة أمل في نتائج امتحانات السادس الإعدادي
2019/09/18 | 19:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / د.

باسل عباس خضير …

نشر موقع وزارة التربية نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي للفروع كافة العلمي ( إحي...

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