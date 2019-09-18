2019/09/18 | 19:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب / د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خيبة أمل في نتائج امتحانات السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / د.
باسل عباس خضير …
نشر موقع وزارة التربية نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي للفروع كافة العلمي ( إحي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خيبة أمل في نتائج امتحانات السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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