2019/09/18 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اتهم تحالف الإصلاح، الأربعاء، الكويت بمحاولة الاستيلاء على مساحات بحرية منها منطقة “فشت العيك”، مبينا ت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحالف الإصلاح يتهم الكويت بمحاولة قطع أخر شريان ملاحي للعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحالف الإصلاح يتهم الكويت بمحاولة قطع أخر شريان ملاحي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).