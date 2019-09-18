امانة مجلس الوزراء: نتائج انجاز مشاريع البرنامج الحكومي المتداولة من قبل وسائل الاعلام غير دقيقة

2019/09/18 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أجرت فرق متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جولتها المقرة ضمن برنامج الجولات في محافظات البصرة وذي قار والديوانية.

وقال المتحدث عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد لـ"الغد برس" إن "عدد الزيارات التي نفذت خلال الشهرين الماضيين، عدا الزيارات الحالية، بلغت (٧٣) زيارة إلى (٥٦) مشروعاً، في (١٢) محافظة".

وأضاف، أن "الزيارات شملت مشاريع تابعة إلى وزارات الاسكان والاعمار والبلديات والأشغال العامة، والنفط والشباب والرياضة والنقل والصحة والدفاع والداخلية".

وأشار إلى أن "الفرق اطلعت على نسب الإنجاز المتحققة ومطابقتها مع البيانات الواردة من الوزارات، فضلاً عن نقل توجيهات الحكومة إلى القائمين على المشاريع، وضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للإنجاز".

ولفت إلى أن "الفرق تشكلت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، من أجل تقييم الأداء، ورقع التقارير الفنية، التي تتضمن التوصيات النهائية للفرق".

وعن نتائج ونسب الإنجاز التي تتداولها وسائل الإعلام بشأن مشاريع البرنامج الحكومي، أوضح مجيد، بأنها "غير دقيقة ولا تتطابق مع نسب الإنجاز الحقيقية على أرض الواقع، كون أن آلية احتساب النسب من قبل الفرق الحكومية، تعتمد على وفق معايير فنية دقيقة، معززة بالوثائق الصادرة من الجهات القطاعية والشركات المنفذة".

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