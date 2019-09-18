مستشار روحاني: مؤتمر الدفاع السعودية فاجعة إعلامية

2019/09/18 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية، بوقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، واتهم في سياقه إيران بالضلوع في هجمات استهدفت منشآت نفط سعودية، بمثابة "فاجعة" إعلامية للمملكة.

وتساءل آشنا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن "سبب غياب معلومات رئيسية عمن يقف وراء الهجوم (على منشآت آرامكو النفطية) وإعلان نتائج تحقيقات المملكة خلال المؤتمر الصحفي".

وكتب مستشار الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، "لقد أثبت (الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية) بشكل قاطع بأن بلاده إما لا تعلم أو لا تستطيع إثبات من صنع صواريخ الكروز والطائرات المسيرة التي هوجمت بها السعودية، ومن أي منطقة انطلقت وقصفت هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة، ولماذا لم تستطيع الدفاعات الجوية السعودية إفشال الهجوم؟".

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