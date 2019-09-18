2019/09/18 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، وبالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء عن افتتاح احد الشوارع الخاصة بمطار بغداد والمغلق منذ 2003.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “بالتنسيق والعمل المشترك مع مكتب رئيس الوزراء والسكرتير العسكري للسيد رئيس الوزراء تم افتتاح احد الشوارع الخاصة بمطار بغداد والمغلق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح احد شوارع مطار بغداد المغلق منذ 2003 وكالة خطوة برس.

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