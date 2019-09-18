مدينا بشدة الاعتداءات.. بوتين يعلن هاتفيا لولي العهد السعودي استعداد بلاده للمشاركة بالتحقيق الدولي الخاص لمعرفة مصدرها

2019/09/18 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعرب بوتين، خلال الاتصال/ حسب وكالة واس السعودية/ عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية في السعودية، معلنًا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.وأكد بن سلمان رغبة المملكة في […]

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