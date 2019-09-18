2019/09/18 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف: اجراءات الحظر الاميركية الجديدة "تتعمد استهداف" المدنيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/18 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: اجراءات الحظر الاميركية الجديدة "تتعمد استهداف" المدنيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: اجراءات الحظر الاميركية الجديدة "تتعمد استهداف" المدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).