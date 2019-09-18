سفارة روسيا تنفي ما تناولته الصحافة الأفغانية حول مساعدة جماعة

2019/09/18 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

وصفت السفارة الروسية في كابول ما نشرته وسائل الإعلام المحلية من أنباء وتقارير حول مساعدة روسيا لجماعة طالبان، بأنها تكهنات وتلفيق.

وقالت السفارة الروسية

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