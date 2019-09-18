2019/09/18 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: لا يوجد إثبات على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/18 | 19:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: لا يوجد إثبات على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: لا يوجد إثبات على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).