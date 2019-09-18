الفارس : سنلجأ للمحاكم لاسترجاع حقوق البصرة التي حرمت منها وتمتع بها الاقليم

2019/09/18 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اكد رئيس لجنة النفط في مجلس محافظة البصرة شداد الفارس ،الأربعاء، ان اللجنة ستذهب إلى المحاكم المختصة لاسترجاع حقوق البصرة وديونها وغيرها من الاستحقاقات الدستورية التي حرمت منها محافظة البصرة وتمتعت بها حكومة الاقليم، مطالبا الحكومة الاتحادية بالتعامل بالمثل مع المحافظات المنتجة للنفط .وقال الفارس في تصريح لـ /SNG/، ان “الإنتاج الحقيقي ...

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