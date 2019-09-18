2019/09/18 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ نادي الشرطة حامل لقب الدوري العراقي الممتاز حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على نادي الحدود على ملعب الشعب الدولي.

وانتهت المباراة بنتيجة {2-1} التي ظهر خلالها الحدود بطريقة مميزة وصعب المباراة على القيثارة الخضراء.وسجل الهدف الاول للشرطة وليد سالم من علامة الجزاء في الدقيقة {21} فيما عدل حسام حاد الله للحدود في الدقيقة {51} قبل أن يسجل نجم الشرطة علاء عبد الزهرة هدف الفوز لفريقه في الدقيقة {61}.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يبدأ مهمة الدفاع عن لقب الدوري بفوز صعب على الحدود) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يبدأ مهمة الدفاع عن لقب الدوري بفوز صعب على الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).