مشروع قانون في الاقليم لمنع تهريب النفط

2019/09/18 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل :الفرات نيوز} اعلنت لجنة النفط والطاقة في برلمان كردستان، عن اجراء القراءة الاولى لتعديل مشروع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته.

وقال سركو ازاد كلالي، مقرر لجنة النفط والطاقة في برلمان كردستان، في تصريح صحفي، ان" البرلمان اجرى القراءة الاولى لتعديل مشروع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته بالرقم {41} لسنة 2008، مشيرا الى ان الهدف من القانون هو لحماية امن الاقتصاد في الاقليم".واضاف ان" مشروع القانون، واحدة من المشاريع المهمة التي تم تقديمها من قبل كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان، الى هيئة الرئاسة في برلمان كردستان".واشار كلالي الى، ان" القانون سيحد من تهريب النفط ومشتقاته، والتي تتم عن طريق ثقب شاحنات او الانابيب الناقلة للنفط"، لافتا الى ان" اي شخص يتم اعتقاله وفق احكام هذا القانون، سيواجه الاعتقال ويتم ارساله الى محكمة الجمارك، ولا يفرج عنه خلال مراحل التحقيقات او فترة اصدار الحكم عليه، الى ان يصدر قرار قضائي نهائي بحقه".انتهى

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