أمانة بغداد: افتتاح أحد شوارع مطار بغداد بعد إغلاقه 16 عاماً

2019/09/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد ،اليوم الاربعاء، افتتاح احد الشوارع الخاصة بمطار بغداد الدولي والمغلق منذ عام 2003

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