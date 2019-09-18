2019/09/18 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان منح الاعانة الاجتماعية للاشخاص المستفيدين من امتيازات قانون ذوي الاعاقة لايتعارض مع ضوابط الشمول بالحماية الاجتماعية.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وكالة عصام عبداللطيف انه واستنادا لتوجيهات الوزير الدكتور باسم عبدالزمان عقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة اجتماعا مع هيئة الحماية الاجتماعية لمناقشة الامتيازات الممنوحة لذوي الاعاقة وفقا لقانون الهيئة، مشيرا الى ان الاجتماع ركز على موضوع منح الاعانة الاجتماعية وفقا لقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وهل يتعارض مع امتيازات قانون رعاية ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013.

واوضح ان المجتمعين توصلوا الى ان منح الاعانة للاشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من امتيازات شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم لا يتعارض مع قانون الحماية الاجتماعية لكون هذا الامتياز مخصص للاستخدامات الشخصية بحكم احتياج هذه الفئة المنصوص عليها في القانون ولا يمثل ايرادا اضافيا كونها من الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: امتيازات ذوي الاعاقة لا تتعارض مع ضوابط الشمول بالحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: امتيازات ذوي الاعاقة لا تتعارض مع ضوابط الشمول بالحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).