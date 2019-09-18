شرطة بابل تعتقل أربعة من تجار المخدرات

2019/09/18 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة من تجار

المخدرات بالجرم المشهود لحيازتهم أكثر من 1850 حبة مخدرة في مناطق

متفرقة من المحافظة.وقال المتحدث الإعلامي في شرطة بابل العميد عادل الحسيني في بيان، أن

"نقطة تفتيش سيطرة الكفل التابعة لمديرية شرطة الأقضية تمكنت وبكمين

محكم من القبض على إثنين من تجار المخدرات من سكنة محافظة النجف

وبحوزتهم {1850 قرص مخدر} نوع {01}".وأضاف، أن "قوة أمنية أخرى من أفراد سيطرة الشهيد المقدم سلام شنون

عند مفرق منطقة النيل المدخل الشمالي لمركز مدينة الحلة ومن خلال

عمليات التفتيش والتدقيق المستمرة للأشخاص والمركبات ألقت القبض على

متهمين من سكنة المثنى متلبسين بالجرم المشهود لحيازتهم كمية من

الاقراص المخدرة بعمليتين منفصلتين".وأشار الحسيني الى "نقل المعتقلين الى مركز إحتجاز أمني للتحقيق معهم،

وتم التحفّظ على المضبوطات أصولياً".

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