2019/09/18 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقبل اليوم الاربعاء، رئيس وأعضاء لجنة التربية في مجلس النواب، تزامنا مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد".وأوضح البيان أنه جرت "مناقشة الواقع التربوي من جميع جوانبه والحلول والمقترحات لتطوير قطاع التربية، ومواضيع اختيار مرشحة لتولي حقيبة وزارة التربية، والأبنية المدرسية، وتفعيل قانون حماية المعلم ومنح التلاميذ والطلبة، والمحاضرين والعقود، وما يتعلق بنقل الصلاحيات الى المحافظات، ومعالجة الممارسات الخاطئة والتسرّب الدراسي، وغيرها".وبحسب البيان فإن "رئيس وأعضاء لجنة التربية قدموا عددا من الملاحظات والمقترحات لإدراجها في الموازنات المالية، كما تم بحث شؤون ومتطلبات القطاع التربوي ضمن البرنامج الحكومي".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يناقش مع التربية النيابية اختيار وزير وتطوير الواقع التربوي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يناقش مع التربية النيابية اختيار وزير وتطوير الواقع التربوي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).