قرار جديد لوزارة المالية الكوردستانية قد لا يسر بعض موظفيها

2019/09/18 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان قرارا جديدا بشأن موظفيها الذين يتحصلون على كتب شكر وتقدير من الوزرات الاخرى.ووفقا لكتاب للوزارة موجه الى مديرياتها العامة كافة فان جميع كتب الشكر والتقدير التي يتحصل عليها موظفو الوزارة من الوزارات الاخرى لا يتح احتسابها لهم.وعن سبب هذا القرار اشارت الوزارة الى ان احتساب كتب الشكر والتقدير من وزارة اخرى مخالف للتعليمات.يذكر ان الموظف الذي يتحصل على كتاب شكر وتقدير من دائرته يستفيد منه في احتساب قدم لمدة شهر واحد لاحتساب علاوته السنوية.

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