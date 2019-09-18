2019/09/18 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس لجنة النفط في مجلس محافظة البصرة شداد الفارس ،الأربعاء، ان اللجنة ستذهب إلى المحاكم المختصة لا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الفارس : سنلجأ للمحاكم لاسترجاع حقوق البصرة التي حرمت منها وتمتع بها الاقليم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفارس : سنلجأ للمحاكم لاسترجاع حقوق البصرة التي حرمت منها وتمتع بها الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).